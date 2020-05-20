Минздрав назвал точную дату завершения карантина в Украине: подробности

Замминистра здравоохранения и по совместительству главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о том, когда закончатся карантинные меры. По его словам, ситуация в стране напоминает польский сценарий. Именно поэтому, как он считает, карантин будет закончен 22 июня.

Об этой информации сообщил сам Ляшко во время интервью телеканала 1+1, передает «НБН».

Отмечается, что в данный момент эксперты отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране. Учитывая данные Минздрава, как объяснил сам Ляшко, можно с уверенностью сказать, что карантин будет закончен 22 июня 2020 года. Однако при этом нужно учитывать нюансы. Если что-то пойдет не так, и заболевших COVID-19 станет больше, эту дату придется снова перенести.

«Не совсем ясно однако, как себя будет вести коронавирус летом. Мы не знаем точно, как на него повлияет украинский климат. Конечно, планы могут достаточно быстро измениться, если будут ухудшения. Учесть влияние климата на вирус практически невозможно», — сообщил он.

При этом Ляшко даже сказал, что карантин могут завершить раньше, если динамика заболеваний позволит это сделать.

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