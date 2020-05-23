Степанов рассказал, как утилизируют средства защиты медиков

23.05.2020 10:41

Укринформ

Средства индивидуальной защиты, которыми пользуются медицинские работники, утилизируются специализированными организациями, а использованные в быту маски и перчатки — как обычные бытовые отходы.

Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Если мы говорим о масках и перчатках, которые используются в быту, то с ними обращаются, как с обычными отходами бытовыми. Если мы говорим о средствах индивидуальной защиты — о масках, респираторах и перчатках, которые используются в медицинских учреждениях, то есть соответствующий процесс по их утилизации, и он проходит специализированными организациями», — сказал Степанов, отвечая на вопрос, каковы требования к сбору и утилизации использованных в быту гражданами масок и перчаток.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 580 случаев COVID-19. За сутки — 432 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru