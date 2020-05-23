Верховный суд оставил без изменений приговор офицеру Воздушных сил за госизмену

23.05.2020 09:12

Укринформ

Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде Украины осуждение за государственную измену на 12 лет лишения свободы с лишением воинского звания офицера эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«При принципиальной позиции прокуратуры Верховный Суд оставил без изменений судебные решения, согласно которым бывший заместитель командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осужден за государственную измену на 12 лет лишения свободы с лишением воинского звания (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицер осужден за предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно: совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах Российской Федерации за денежное вознаграждение и другие материальные блага.

Читайте также: Дело против трех бывших депутатов Севастопольского горсовета передают в суд

Осужденный свою вину не признал. В кассационных жалобах защита требовала приговор и решение апелляционного суда отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако, заслушав позицию прокурора, Верховный Суд оставил вынесенное наказание без изменений.

По материалам: ukrinform.ru