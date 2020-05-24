Чорновол заявляет, что против нее ГБР возбудило еще одно дело
Чорновол заявляет, что против нее ГБР возбудило еще одно дело
24.05.2020 19:59
Укринформ
Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований возбудило дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно ее наградного автомата.
Об этом Чорновол рассказала в эфире hromadske.
«Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный», — сказала Чорновол.
По ее словам, делом занимается ГБР.
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Экс-депутат добавила, что на акции протеста находится легально, ведь в пятницу, 22 мая, суд разрешил Чорновол находиться в Киеве.
Как сообщалось, ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.
Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Чорновол жаждой мести.
16 апреля Печерский суд избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.
Чорновол — народный депутат Украины VIII созыва, украинский журналист и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».
Фото: Народный фронт
По материалам: ukrinform.ru