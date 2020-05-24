Чорновол заявляет, что против нее ГБР возбудило еще одно дело

Общество
Таисия Слепцова0

Чорновол заявляет, что против нее ГБР возбудило еще одно дело

Чорновол заявляет, что против нее ГБР возбудило еще одно дело

24.05.2020 19:59

Укринформ

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований возбудило дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно ее наградного автомата.

Об этом Чорновол рассказала в эфире hromadske.

«Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный», — сказала Чорновол.

По ее словам, делом занимается ГБР.

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Экс-депутат добавила, что на акции протеста находится легально, ведь в пятницу, 22 мая, суд разрешил Чорновол находиться в Киеве.

Как сообщалось, ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

Чорновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Чорновол жаждой мести.

16 апреля Печерский суд избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.

Чорновол — народный депутат Украины VIII созыва, украинский журналист и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».

Фото: Народный фронт

По материалам: ukrinform.ru


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