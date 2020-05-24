Экс-глава НСЗУ принимает участие в повторном конкурсе на должность руководителя ведомства

24.05.2020 17:45

Укринформ

Бывший председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подал документы для участия в повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ.

Об этом Петренко сообщил в Facebook.

"Принял личное решение: с целью подчеркнуть абсурдность требований и процедуры быстрых "отборов", подал документы для участия в нем, как основатель и первый председатель НСЗУ (документы уже приняты)", — написал Петренко.

При этом Петренко раскритиковал условия конкурса, назвав его "неестественным отбором».

"Публикация объявления на сайте НАГС в пятницу после обеда. Три дня на подачу документов (2 из них выходные). Дискриминационные нормы, которые формально дают возможность участвовать в "подборе" только людям с "опытом работы на государственной службе от 3-х лет"- то есть чиновникам "со стажем" и "крепким хозяйственникам", "опыт работы в сфере государственных финансовых гарантий 3 года"… Классика ползучего реванша", — отметил Петренко.

При этом Петренко пригласил желающих принять участие в процедуре общественного наблюдения за проведением собеседования с ним министра здравоохранения на соответствие квалификационным требованиям.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 мая объявил новый конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Срок подачи документов заканчивается в понедельник, 25 мая.

НСЗУ была создана в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства.

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В января 2020 года состоялся конкурс на должность председателя НСЗУ. Три претендента после собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы должны пройти собеседование с министром здравоохранения.

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он отклонил все кандидатуры на должность председателя НСЗУ.

Олег Петренко возглавлял Нацслужбы здоровья Украины с марта 2018 по ноябрь 2019 года.

По материалам: ukrinform.ru