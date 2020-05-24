Киевщина и еще 8 регионов не готовы к ослаблению карантина — Минздрав

24.05.2020 15:36

Укринформ

По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованной информации, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Так, данные МЗ свидетельствуют, что указанные регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) или охвата тестированием.

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Как сообщалось, 24 мая и. о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что на Киевщине показатель инцидентности снижается, что дает основания рассчитывать на смягчение карантина в ближайшие дни.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru