Степанов сказал, при каких условиях возможен переход на следующий этап смягчения карантина

24.05.2020 11:49

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что переход на следующий этап адаптивного карантина возможен только при соблюдении соответствующих критериев, введенных правительством.

Об этом министр сказал на брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас есть много вопросов относительно критериев, определенных постановлением правительства по смягчению карантина, второй этап которого начался у нас с 22 мая. Там 3 признака. Среди этих признаков особенно ставят вопрос о количестве тестирований. Он у нас определен как 12 тестирований на 100 тысяч населения. И спрашивают, можно ли снизить этот показатель, потому что есть небольшое количество заболеваний. Я вам могу сказать очень просто — если вообще не тестировать, то и количества заболевавших не будет. Я имею в виду — на бумаге ", — отметил Степанов.

Министр подчеркнул важность всех трех критериев для смягчения карантина.

"Поэтому понятно, что все без исключения критерии — как инцидентность, то есть количество заболеваний за последние 7 дней, так и количество задействованных коек в медицинских учреждениях, которое не должно превышать 50%, так и количество тестирований за последние 7 дней, которые должны быть не менее 12 тестирований на 100 тысяч населения. Они все являются достаточно важными. И только при соблюдении этих критериев, согласно нашему постановлению, решению правительства о введении адаптивного карантина, возможен переход на следующий этап ", — подчеркнул Степанов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Для того, чтобы область могла переходить на адаптивную модель, установлено три критерия по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе: показатель инцидентности — среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12 человек; загруженность коек в учреждениях для госпитализации пациентов с COVID-19 должна быть менее 50%; количество проведенных тестов (ПЦР и ИФА) должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru