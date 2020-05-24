Степанов сказал, при каких условиях возможен переход на следующий этап смягчения карантина

Общество
Таисия Слепцова0

Степанов сказал, при каких условиях возможен переход на следующий этап смягчения карантина

Степанов сказал, при каких условиях возможен переход на следующий этап смягчения карантина

24.05.2020 11:49

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что переход на следующий этап адаптивного карантина возможен только при соблюдении соответствующих критериев, введенных правительством.

Об этом министр сказал на брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас есть много вопросов относительно критериев, определенных постановлением правительства по смягчению карантина, второй этап которого начался у нас с 22 мая. Там 3 признака. Среди этих признаков особенно ставят вопрос о количестве тестирований. Он у нас определен как 12 тестирований на 100 тысяч населения. И спрашивают, можно ли снизить этот показатель, потому что есть небольшое количество заболеваний. Я вам могу сказать очень просто — если вообще не тестировать, то и количества заболевавших не будет. Я имею в виду — на бумаге ", — отметил Степанов.

Министр подчеркнул важность всех трех критериев для смягчения карантина.

"Поэтому понятно, что все без исключения критерии — как инцидентность, то есть количество заболеваний за последние 7 дней, так и количество задействованных коек в медицинских учреждениях, которое не должно превышать 50%, так и количество тестирований за последние 7 дней, которые должны быть не менее 12 тестирований на 100 тысяч населения. Они все являются достаточно важными. И только при соблюдении этих критериев, согласно нашему постановлению, решению правительства о введении адаптивного карантина, возможен переход на следующий этап ", — подчеркнул Степанов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Для того, чтобы область могла переходить на адаптивную модель, установлено три критерия по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе: показатель инцидентности — среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12 человек; загруженность коек в учреждениях для госпитализации пациентов с COVID-19 должна быть менее 50%; количество проведенных тестов (ПЦР и ИФА) должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru


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