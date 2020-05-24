В Украине подтвердили 20 986 случаев COVID-19, за сутки — 406
В Украине подтвердили 20 986 случаев COVID-19, за сутки — 406
24.05.2020 09:23
Укринформ
В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели -179.
В целом в Украине зарегистрированы 617 смертей от COVID-19. Выздоровели — 7099 пациентов.
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Как сообщалось, Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер.
По материалам: ukrinform.ru