Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина
Святыня, из-за вспышки коронавируса среди священнослужителей, была закрыта для прихожан более месяца.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт УПЦ МП.
Там сообщается, что с понедельника, 25 мая, Киево-Печерская Лавра, после длительного карантина, открывается для посетителей:
«С 25 мая все ограничения, которые касались посещения территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры сняты».
Отмечается, что на входе в Лавру больше не стоят полицейские:
«Киево-Печерская Лавра будет принимать прихожан в соответствии с постановлением правительства. В частности, мы будем проводить богослужения при условии обязательной социальной дистанции — 10 кв. метров на 1 человека».
Напомним, ранее мы писали, что с 13 апреля Лавра была закрыта на карантин.