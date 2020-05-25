Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина

Святыня, из-за вспышки коронавируса среди священнослужителей, была закрыта для прихожан более месяца.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт УПЦ МП.

Там сообщается, что с понедельника, 25 мая, Киево-Печерская Лавра, после длительного карантина, открывается для посетителей:

«С 25 мая все ограничения, которые касались посещения территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры сняты».

Отмечается, что на входе в Лавру больше не стоят полицейские:

«Киево-Печерская Лавра будет принимать прихожан в соответствии с постановлением правительства. В частности, мы будем проводить богослужения при условии обязательной социальной дистанции — 10 кв. метров на 1 человека».

Напомним, ранее мы писали, что с 13 апреля Лавра была закрыта на карантин.