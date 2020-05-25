Платежки за электричество для населения разделят — Нацкомиссия

25.05.2020 14:49

Укринформ

Платежки на электричество для населения разделят на поставку и транспортировку.

Об этом сказал в интервью "Бизнес.Цензору" глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании", — сказал Тарасюк.

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Как сообщалось, 1 января 2020 года были разделены платежки за газ и на транспортировку газа. По мнению потребителей, это привело к повышению конечной стоимости газа, хотя правительство рапортует об удешевлении голубого топлива для населения.

Кабинет министров обещает, что в этом году стоимость электроэнергии для населения не повысится.

По материалам: ukrinform.ru