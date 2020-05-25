Во Львове от коронавируса умерла врач областной клинической больницы

Умершей женщине было 64 года, она работала врачом-анестезиологом. Сообщается, что коронавирусом она заразилась от одного из пациентов.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook замдиректора Львовской областной инфекционной больницы Игоря Берника:

«Сегодня, 25 мая, от усложнений, вызванных COVID-19 скончалась наша коллега — врач. Она была госпитализирована ещё в начале мая, но её состояние только ухудшалось. Позже её перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ… Но спасти её жизнь не удалось».

Как позже сообщили в местных СМИ, умершей оказалась Ирина Федоришин, которая более 37 лет проработала врачом-анестезиологом. Также сообщается, что сопутствующих заболеваний у неё было, а смерть наступила из-за тяжелой формы двусторонней пневмонии.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.