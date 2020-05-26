Какую погода ожидать украинцам: синоптики озвучили обновленный прогноз на июнь

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, в июне будет тепло с температурой воздуха в пределах 18 – 22 градусов с плюсом, что на 1 – 1,5 выше среднестатистических значений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

В горных районах будет прохладнее – от 14 до 15 градусов тепла, что также соответствует средним многолетним показателям. Однако не обойдется без дождей и гроз.

«В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни», — уточнили в Укргидрометцентре.

При этом месячное количество осадков также ожидается в пределах средних статистических показателей, а именно: от 43 до 90 мм по Украине, а в Карпатах и в некоторых местах Прикарпатья – 105 – 156 мм.

Синоптики также напомнили, что в Украине всю текущую неделю будут идти дожди, местами с грозами, а Карпаты засыпало снегом. Толщина снежного покрова местами достигает 30 см.

С четверга ожидается небольшое потепление.

Ранее сообщалось о погоде на 26 мая 2020 года.