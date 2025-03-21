Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Карпат», правофланговый защитник львовского клуба и нацсборной Украины Алексей Сыч не поддержит «главную команду страны» в следующей игре плей-офф Лиги Наций против Бельгии.

Как стало известно, 23-летнему правому защитнику, принявшему участие в двух играх нацсборной Украины, придется из-за получения травмы пропустить, как минимум, несколько недель.

В частности, в соответствии с предварительным диагнозом, у Сыча повреждена медиальная коллатеральная связка, и, ориентировочно, на восстановление Алексея уйдет около месяца.

Отметим, что во вчерашнем матче против Бельгии, Сыча выпустили на поле со скамейки запасных, когда в период первого тайма был травмирован правый защитник Ефим Конопля. Впрочем, во второй половине игры, Алексей также получил повреждение, и на его замену вышел Егор Ярмолюк.

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