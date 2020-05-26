Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 26 мая
За вчерашний день в Украине выявили ещё 339 новых случаев коронавируса. В мире за день заболело около 90 тысяч людей.
Об этом пишет «НБН«.
Как сообщается в онлайн-карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине на сегодняшний день зафиксировано 21 584 (+ 339 за день) случая COVID-19. Из этого количества:
- летальные исходы — 644 (+ 21 за день)
- выздоровели — 7575 (+ 341 за день)
- продолжают лечение — 13 365
- подозрение на коронавирус — 53 961
В областях и столице ситуация с заболевшими обстоит так:
- Черновицкая область — 3 101 (+ 18)
- г. Киев — 2 710 (+ 58)
- Ровенская область — 1 475 (+ 41)
- Киевская область — 1 458 (+ 21)
- Львовская область — 1 405 (+ 45)
- Ивано-Франковская область — 1 306 (+ 25)
- Тернопольская область — 1 124 (+ 3)
- Закарпатская область — 1 092 (+ 10)
- Харьковская область — 930 (+ 18)
- Винницкая область — 910 (+ 18)
- Днепропетровская область — 895 (+ 20)
- Одесская область — 842 (+ 10)
- Волынская область — 805 (+ 22)
- Житомирская область — 647 (+ 6)
- Кировоградская область — 482 (+ 4)
- Запорожская область — 416 (+ 1)
- Черкасская область — 392 (+ 1)
- Хмельницкая область — 370 (+ 6)
- Николаевская область — 281 (+ 0)
- Полтавская область — 267 (+ 1)
- Херсонская область — 177 (+ 0)
- Сумская область — 166 (+ 0)
- Донецкая область — 155 (+ 7)
- Черниговская область — 134 (+ 3)
- Луганская область — 44 (+ 1)
Как видно из статистики, в Украине за прошедшие сутки вылечилось больше людей, чем заболело, что является довольно положительным сигналом. Если такая тенденция будет продолжаться, можно будет с уверенностью сказать, что эпидемия в Украине идет на спад.
Тем временем в мире число заболевших достигло отметки в 5 591 010 (+ 88 468 за день). Из них:
- летальные исходы — 347 943 (+ 1 182 за день)
- выздоровели — 2 367 930 (+ 64 321 за день)
Наибольшее заболевших насчитается в таких странах как:
- США — 1 706 226
- Бразилия — 376 669
- Россия — 353 427
- Испания — 282 480
- Великобритания — 261 184
- Италия — 230 158
- Франция — 182 942
- Германия — 180 789
- Турция — 157 814
- Индия — 145 456
- Иран — 137 724
- Перу — 123 979
Напомним, ранее мы сообщали, что Черногория стала первой Европейской страной, которая победила коронавирус.