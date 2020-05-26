Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 26 мая

За вчерашний день в Украине выявили ещё 339 новых случаев коронавируса. В мире за день заболело около 90 тысяч людей.

Об этом пишет «НБН«.

Как сообщается в онлайн-карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине на сегодняшний день зафиксировано 21 584 (+ 339 за день) случая COVID-19. Из этого количества:

летальные исходы — 644 (+ 21 за день) выздоровели — 7575 (+ 341 за день) продолжают лечение — 13 365 подозрение на коронавирус — 53 961

В областях и столице ситуация с заболевшими обстоит так:

Черновицкая область — 3 101 (+ 18)

г. Киев — 2 710 (+ 58)

Ровенская область — 1 475 (+ 41)

Киевская область — 1 458 (+ 21)

Львовская область — 1 405 (+ 45)

Ивано-Франковская область — 1 306 (+ 25)

Тернопольская область — 1 124 (+ 3)

Закарпатская область — 1 092 (+ 10)

Харьковская область — 930 (+ 18)

Винницкая область — 910 (+ 18)

Днепропетровская область — 895 (+ 20)

Одесская область — 842 (+ 10)

Волынская область — 805 (+ 22)

Житомирская область — 647 (+ 6)

Кировоградская область — 482 (+ 4)

Запорожская область — 416 (+ 1)

Черкасская область — 392 (+ 1)

Хмельницкая область — 370 (+ 6)

Николаевская область — 281 (+ 0)

Полтавская область — 267 (+ 1)

Херсонская область — 177 (+ 0)

Сумская область — 166 (+ 0)

Донецкая область — 155 (+ 7)

Черниговская область — 134 (+ 3)

Луганская область — 44 (+ 1)

Как видно из статистики, в Украине за прошедшие сутки вылечилось больше людей, чем заболело, что является довольно положительным сигналом. Если такая тенденция будет продолжаться, можно будет с уверенностью сказать, что эпидемия в Украине идет на спад.

Тем временем в мире число заболевших достигло отметки в 5 591 010 (+ 88 468 за день). Из них:

летальные исходы — 347 943 (+ 1 182 за день) выздоровели — 2 367 930 (+ 64 321 за день)

Наибольшее заболевших насчитается в таких странах как:

США — 1 706 226

Бразилия — 376 669

Россия — 353 427

Испания — 282 480

Великобритания — 261 184

Италия — 230 158

Франция — 182 942

Германия — 180 789

Турция — 157 814

Индия — 145 456

Иран — 137 724

Перу — 123 979

Напомним, ранее мы сообщали, что Черногория стала первой Европейской страной, которая победила коронавирус.