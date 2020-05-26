Коронавирус в Украине и мире: свежие данные по состоянию на 26 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За вчерашний день в Украине выявили ещё 339 новых случаев коронавируса. В мире за день заболело около 90 тысяч людей.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — apostrophe.ua

Об этом пишет «НБН«.

Как сообщается в онлайн-карте распространения коронавируса от СНБО, в Украине на сегодняшний день зафиксировано 21 584 (+ 339 за день) случая COVID-19. Из этого количества:

  1. летальные исходы — 644 (+ 21 за день)
  2. выздоровели — 7575 (+ 341 за день)
  3. продолжают лечение — 13 365
  4. подозрение на коронавирус — 53 961

В областях и столице ситуация с заболевшими обстоит так:

  • Черновицкая область — 3 101 (+ 18)
  • г. Киев — 2 710 (+ 58)
  • Ровенская область — 1 475 (+ 41)
  • Киевская область — 1 458 (+ 21)
  • Львовская область — 1 405 (+ 45)
  • Ивано-Франковская область — 1 306 (+ 25)
  • Тернопольская область — 1 124 (+ 3)
  • Закарпатская область — 1 092 (+ 10)
  • Харьковская область — 930 (+ 18)
  • Винницкая область — 910 (+ 18)
  • Днепропетровская область — 895 (+ 20)
  • Одесская область — 842 (+ 10)
  • Волынская область — 805 (+ 22)
  • Житомирская область — 647 (+ 6)
  • Кировоградская область — 482 (+ 4)
  • Запорожская область — 416 (+ 1)
  • Черкасская область — 392 (+ 1)
  • Хмельницкая область — 370 (+ 6)
  • Николаевская область — 281 (+ 0)
  • Полтавская область — 267 (+ 1)
  • Херсонская область — 177 (+ 0)
  • Сумская область — 166 (+ 0)
  • Донецкая область — 155 (+ 7)
  • Черниговская область — 134 (+ 3)
  • Луганская область — 44 (+ 1)

Как видно из статистики, в Украине за прошедшие сутки вылечилось больше людей, чем заболело, что является довольно положительным сигналом. Если такая тенденция будет продолжаться, можно будет с уверенностью сказать, что эпидемия в Украине идет на спад.

Тем временем в мире число заболевших достигло отметки в 5 591 010 (+ 88 468 за день). Из них:

  1. летальные исходы — 347 943 (+ 1 182 за день)
  2. выздоровели — 2 367 930 (+ 64 321 за день)

Наибольшее заболевших насчитается в таких странах как:

  • США — 1 706 226
  • Бразилия — 376 669
  • Россия — 353 427
  • Испания — 282 480
  • Великобритания — 261 184
  • Италия — 230 158
  • Франция — 182 942
  • Германия — 180 789
  • Турция — 157 814
  • Индия — 145 456
  • Иран — 137 724
  • Перу — 123 979

Напомним, ранее мы сообщали, что Черногория стала первой Европейской страной, которая победила коронавирус.


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