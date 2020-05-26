Сотрудники ГБР прорвались в музей, где проходит выставка картин семьи Порошенко

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26.05.2020 18:05

Укринформ

Представители Государственного бюро расследований прошли в музей им. Гончара, где ранее пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин из семейной коллекции.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Сначала двое мужчин в камуфляжной форме открыли дверь, и после этого возникла давка, затем правоохранители прошли внутрь. Мужчины в черной форме с нашивками “ДБР” препятствовали проходу других людей в музей, журналистов не пустили.

Возле ГБР находятся, в частности, нардепы от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие. Также здесь много представителей СМИ, возле дверей музея находятся сотрудники ГБР.

ГБР под музеем Гончара / Фото: Юлия Овсянникова

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Ко входу в музей подогнан автомобиль, в котором сидят правоохранители, которые свои действия никак не комментируют и не объясняют.

Как сообщалось, 21 мая на Youtube-канале ГБР появилось видео о вызове Петра Порошенко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, в котором исследуются обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко должен был прибыть в Государственное бюро расследований в 11:00 26 мая.

По материалам: ukrinform.ru