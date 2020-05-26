Суд закрыл дело в отношении экс-главы НАПК Корчак

26.05.2020 20:23

Укринформ

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению экс-главы НАПК в связи с истечением сроков давности.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"Во вторник, 26 мая, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению бывшего главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (недостоверное декларирование) УК Украины. 22 мая 2020 года обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства", — говорится в сообщении.

В суде напомнили, что досудебное расследование по факту недостоверного декларирования правоохранительные органы начали в октябре 2017 года, а обвинительный акт направлен в ВАКС в конце ноября 2019 года.

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"Учитывая то, что сроки для привлечения к уголовной ответственности закончились в апреле 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемой, освободила ее от уголовной ответственности и закрыла уголовное производство", — уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, НАБУ сообщил о подозрении бывшей руководительнице НАПК Натальи Корчак в недостоверном декларировании на 544 тыс. грн. Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

В мая 2017 года журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке новую машину Skoda Octavia A7, которую она не указала в декларации.

По данным САП, в 2016 году близкое лицо чиновника приобрела автомобиль за 544 390 гривень. Фактически это имущество находилось в постоянном пользовании чиновницы и ее мужа, поэтому этот факт должен быть отраженным в декларации за 2016 год.

26 ноября 2019 года САП направила в Высший антикоррупционного суд дело в отношении Корчак.

По материалам: ukrinform.ru