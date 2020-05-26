Так же было во время аннексии Крыма — Ахтем Чийгоз о штурме музея Ивана Гончара

По словам народного депутата, в 2014 году в Крыму российски силовики точно так же врывались в госздания, без всяких документов и разрешений

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

«Чтобы придушить свободу и демократию в Крыму собирали «псов» без совести, чести и достоинства. Это очень напоминает 2014 год на полуострове. То, что сейчас делает полиция, ГБР, СБУ, весь это беспредел, это начало России в Крыму».

При этом, добавил Чийгоз, Украина — это не Россия и украинцы не будут терпеть здесь такого беззакония.

Напомним, ранее мы писали, что предствители ГБР силой ворвались в музей им. Ивана Гончара.