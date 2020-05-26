В Польшу чартером доставили 178 трудовых мигрантов из Украины

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26.05.2020 00:19

Укринформ

В Польшу чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины. По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию в приблизительно в 10 местах в различных регионах страны.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

“После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина”,- заявил Богдевич.



Фото: Gremi Personal

Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые.

Со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.

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По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным.

Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

В то же время генеральный директор Gremi Personal отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.

“Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время”,- констатировал Богдевич.

Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.

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Руководитель компании по трудоустройству отметил, что сейчас немного изменилась ситуация в наземном движении – открыт пеший пункт пропуска “Шегини-Медика”. Следовательно, значительную часть трудовых мигрантов можно перевезти к месту работы от украинско-польской границы автотранспортом.

Как известно, из Украины уже организованы несколько чартерных авиарейсов с украинскими работниками, в частности, в Финляндию, Германию и Великобританию.

По материалам: ukrinform.ru