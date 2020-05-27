«Ментовской» беспредел в Кагарлыке: как предотвратить садизм в рядах правоохранителей

Аналитика

26.05.2020 22:24

Укринформ

Работа в полиции привлекает как истинных борцов с преступностью, так и садистов, которые могут легально удовлетворять свои извращения. Вопрос – как отсеять последних?

В ночь с 23 на 24 мая в городке Кагарлык Киевской области произошло жестокое преступление. Местные «оборотни в погонах» прямо в отделении насиловали девушку и одновременно пытали мужчину, избивая его и угрожая сексуальным насилием. Садистам не сошло это с рук — история получила широкую огласку, в очередной раз обнажив «язвы» отечественной правоохранительной системы, вызванные низким качеством кадрового подбора и крайне неудовлетворительной работой с личным составом. На страшный инцидент уже отреагировали в Нацполиции, МВД и ГБР — насильников сразу задержали и проводят расследование, сделаны первые оргвыводы. Но корни проблемы остаются.

КАК ВСЕ БЫЛО: ПОДРОБНОСТИ ШОКИРУЮТ

Об этой истории стало известно после того, как 26-летняя потерпевшая (женщину зовут зовут Неля, воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, живет в селе Ставы Кагарлыкского р-на, — Ред.) обратилась в больницу с травмами после изнасилования и избиения. Позже она позвонила в полицию, рассказав, что с ней сделали в полицейском участке в Кагарлыке. Сотрудники Департамента внутренней безопасности на основании полученных данных задержали двух полицейских, передав дело в Государственное бюро расследований.

По сообщению ГБР, женщину вызвали в участок как свидетеля по краже, где ее почему-то начали пытать — надевали противогаз, наручники и пугали выстрелами из табельного оружия. Не удовольствовавшись издевательствами один из сотрудников — оперуполномоченный — несколько раз еще и изнасиловал потерпевшую. Она все это время была в наручниках. Одновременно сотрудники полиции избивали мужчину, который находился в помещении участка. «Угрожая изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой», — говорится в сообщении ведомства. У пострадавшего зафиксированы переломы ребер и носа. Доподлинно неизвестно, кем он приходится женщине, однако эту информацию обещают обнародовать уже в ближайшее время.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК Украины) и превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины)».

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ?

26 мая заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбук фамилии обоих подозреваемых и разместил их фото. А Украинская правда составила биографическую справку.



Подозреваемые в изнасиловании и истязании правоохранители: Николай Кузив (слева) и Сергей Сулима

По данным издания, первый подозреваемый — 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлыцкого отделение Обуховского отдела Киевщины Николай Кузив. Родом со Львовщины. Высшее образование получил в Киевской национальной академии внутренних дел. В 2015 году работал в Мариуполе оперуполномоченным криминальной полиции в Приморском отделении. За 2019 год Кузив успел поработать в Киевской, Донецкой и Львовской областях, заработав за год чуть более 205 тысяч гривень. У него есть жена и двое сыновей, 11 и 4 лет. Официально не имеет недвижимости, на жену записана квартира и земельный участок в небольшом городе Рожище Волынской области.

Второй «герой» – 29-летний оперуполномоченный сектора криминальной полиции того же Кагарлыцкого отделения Сергей Сулима. В открытом доступе информации о нем практически нет. Известно лишь, что живет в маленьком селе Обуховского района, Красная Слободка. Женат. Официально тоже не имеет никакой недвижимости. В полиции Киевщины за 2019 заработал чуть больше 157 тысяч гривень.

РЕАКЦИЯ НАЦПОЛИЦИИ: «ПЕЧАЛЬНО И ОМЕРЗИТЕЛЬНО»

Конечно, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сразу уволил подозреваемых. Кагарлыцкий отдел полиции расформировали для дальнейшей аттестации каждого работника. По приказу начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова, в Кагарлык направили представителей областного управления полиции, которые будут руководить местным отделом. Обязанности начальника местной полиции будет выполнять помощник начальника ГУНП Дмитрий Литвин. Его задача «организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе», отмечают в полиции.

Сам Небытов высказался по поводу ситуации в Фейсбук. По его словам, один из подозреваемых в понедельник, 25 мая, был уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй также имел дисциплинарное взыскание — неполное должностное соответствие.

И добавил, что первые управленческие и кадровые решения уже приняты. Мол, ряд полицейских будет привлечено к уголовной и дисциплинарной ответственности, а некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей.

РЕАКЦИЯ МВД: «МАССОВОЙ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ БУДЕТ»

Но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции. Об этом 26 мая заявил в эфире «Завтрака с 1+1» замминистра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилования девушки полицейскими в Кагарлыке. По его словам, виновники работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-2016 годах. «Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать, и им за это ничего не будет», — заявил Геращенко.



Антон Геращенко

По словам заместителя главы МВД, сейчас из-за низких зарплат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы. «Трудно находить, особенно в сельской местности, молодежь, которая бы хотела за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры», — добавил Геращенко. Он подчеркнул, что после звонка потерпевшей в полицию о содеянном в течение 12 часов были предприняты все необходимые процессуальные действия, а подозреваемые — задержаны. «Это и есть лучшая реакция полиции», — отметил Антон Геращенко. И добавил, что реакция была незамедлительной: в 18:47 поступило сообщение из больницы и уже в 19:15 правоохранители установили личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19:40 их задержали и вызвали следователей ГБР. В 8:00 Кагарлыцкий отдел полиции расформировали, а руководство отстранили, а в 10:23 пресс-служба сделала заявление о факте насилия и пыток. «Не могу не сказать, что кроме тех негодяев (имея в виду кагарлыцких «копов»), в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов — погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области», — добавил заместитель Авакова.

Отметим, что сам министр внутренних дел пока ни словом не прокомментировал инцидент в Кагарлыке. А должен бы!

ЭТО СЛЕДСТВИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МВД

Случай в Кагарлыке уже начали сравнивать с резонансными делами, которые произошли в Врадиевке (городок в Николаевской области, где в июне 2013 года двое полицейских изнасиловали и пытались сжечь местную жительницу, 29-летнюю Ирину Крашкову, позже девушка скончалась от полученных ожогов) и Кривом Озере (также Николаевская область. Там в августе 2016 года полицейские жестоко избили, а потом застрелили 31-летнего местного жителя Александра Цукермана). И это далеко не все случаи полицейского произвола в Украине. Вспомните стрельбу в Княжичах под Киевом, убийство 5-летнего мальчика – Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области и другие.

«На самом деле, насилие со стороны работников полиции случается значительно чаще, чем вы видите это в заголовках СМИ», — пишет в Фейсбуке юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр. И вспоминает совсем «свежий» случай. Накануне она разговаривала с мужчиной, которого уже полгода подозревают в убийстве соседки. Он рассказал о насилии во время допросов. Но человек не сломалась, вину не признал и от безысходности обратился на телевидение. Журналисты провели расследование, помогли ему пройти полиграф, организовали «очную ставку» с потерпевшими и свидетелями — и потерпевшие сняли все свои подозрения и обвинения, убедившись в их несостоятельности. «Но полиция уже полгода не может это выяснить. И таких историй я могу рассказать много. Так вот. Проблема насилия в правоохранительных органах не новая и не уникальная, она есть везде ввиду специфики деятельности. Почему? Потому что работа в полиции привлекает как истинных борцов с преступностью, так и садистов, которые могут легально удовлетворять свои извращения. Поэтому, в полиции работают люди разные — и настоящие полицейские по призванию, и оборотни», — отмечает Маляр.



Анна Маляр

Как с этим справились в развитых странах? Там при приеме на работу в полицию человека тщательно проверяют на садизм, жестокость, агрессивность, пишет эксперт-криминалист. «Проверяют по разным методикам, но они направлены именно на отсеивание садистов. Вот скажем, есть у меня знакомый полицейский из Великобритании, которого в свое время проверяли на любовь к животным и детям. Собственно, нет ничего сложного в том, чтобы и у нас, среди всех желающих работать в полиции, отбирали только тех, кто готов бороться с преступностью законными методами», — предлагает Анна Маляр.

«Попустительство наглости и цинизму мы видели на самом высоком уровне. Это все идет в низы организации и превращается в пещерный ужас. Мы об этом несколько раз публично говорили руководству и предупреждали, но они делают вид, что у них все хорошо. У них все ужасно, и это факт», — написал в ФБ нардеп фракции «Голос» Андрей Осадчук.

По его словам, фракция будет требовать публичных объяснений на парламентском комитете от руководителя Нацполиции, а также требовать ответственности не только путем наказания исполнителей, но и их руководителей, которые несут персональную ответственность за своих подчиненных. «Кто взял уродов на работу в полицию в Кагарлыке? Я подал депутатское обращение в Министерство внутренних дел с простым вопросом. МВД должно четко объяснить – кто, как и когда принимал на работу, продвигал по службе и проводил аттестацию полицейских, которые все это совершили?", — написал Осадчук.



Андрей Осадчук

Депутат считает, что МВД должно раскрыть фамилии, которые стоят под решением принять их на работу и аттестовать, «чтобы от нас не прятали всех, кто должен нести ответственность за ужасы в Кагарлыке». Осадчук отмечает, что это вопрос безопасности граждан и репутации государства. «Молчание начальника областной полиции неприемлемо. Единственное, что может его оправдать – он пишет заявление об отставке. Новость от полиции об отстранении райотдела, это не то, что должна слышать страна. Неотвратимость наказания для всех прямо и косвенно причастных – этого ждут украинцы», — подчеркнул политик.

КАГАРЛЫЦКИЙ ИНЦИДЕНТ: НАКАЗАТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин также прокомментировал инцидент в Кагарлыке, поставив несколько вопросов в своей заметке на Фейсбук, на которые, собственно, сам и ответил. Во-первых, в этом виноваты конкретные полицейские или система? Во-вторых, виноват ли в этом конкретно министр Аваков и надо ли его отправить в отставку? В-третьих, будут ли наказаны полицейские и сколько подобных случаев мы еще увидим?

«Полицейские или система? И то, и другое. Любые предохранители от нарушений не смогут снизить до нуля возможность Врадиевки, Кривого озера, Переяслава или теперь, к сожалению, Кагарлыка. С другой стороны, есть конкретные проблемы в системе:

— реформа полиции почти не дошла до сел и маленьких городов в регионах;

— работы с психологом как при приеме на службу, так и во время работы в ней как таковой нет и не было;

— инструмент периодической аттестации не работает. Часть людей вообще избежали каких-либо аттестационных процедур за последние годы;

— уровень восприятия пыток как привычного инструмента расследования, даже эффективного, до сих пор остается высоким среди следственных и оперативных работников», — перечисляет Крапивин.



Евгений Крапивин

Что касается персонально Арсена Авакова и его возможной отставки. Опять же – и да, и нет. Понятно, что поскольку министр отвечает за государственную политику в сфере деятельности полиции, то он не может нести ответственности за преступления конкретных полицейских. Вместе с тем системные проблемы, упомянутые выше, являются как следствием, так и причиной отсутствия надлежащей реформы полиции. А это как раз про государственную политику.

Наконец, накажут ли полицейских и какова вероятность подобных случаев в будущем. «Последний год работы Государственного бюро расследований, а также новосозданного Департамента по расследованию пыток в ОГП дает надежду, что виновные будут наказаны. Но никаких гарантий того, что мы не увидим подобных случаев, а уровень полицейского насилия упадет — нет. Потому что общая превенция здесь не работает, надо менять систему, а здесь ничего утешительного нет. Более того, практика по которой были уже «отстранены от должности и отправлены на аттестацию» все подряд – этому яркий пример. Полиция вместо того, чтобы путем служебного расследования (конечно, параллельно с расследованием ГБР) установить индивидуальную вину каждого, особенно тех, кто замалчивает такие вещи, просто «помахала шашкой» как это принято. Закономерное следствие: полицейские еще меньше будут жаловаться на преступления своих коллег и еще больше будут исповедовать «круговую поруку», потому что накажут не конкретного полицейского, который совершил преступление, а все подразделение, в котором этот полицейский работает».

По состоянию на вечер 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал кагарлыцких полицейских без права залога. В случае доказательства вины правоохранителей в совершении преступления, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия и проводятся экспертизы.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru