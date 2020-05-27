Прогноз погоды на 28 мая 2020 года: в Украине будет дождливо и ветрено

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 мая погода в Украине пока еще будет дождливо, однако станет еще теплее.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

По словам Натальи Диденко, 28 мая из Турции в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди, также прогнозируются сильные грозы и порывистый ветер 7 – 12 метров в секунду.

Серьезных дождей днем не будет только в восточной части Украины, на Приазовье и в Крыму, хотя незначительные осадки возможны.

В Луганской и Донецкой областях уже ожидается летняя температура от 23 до 25 градусов тепла. Холоднее всего будет в Киевской и Одесской областях, здесь температура не поднимется выше + 17 градусов.

Ночью в Украине еще будет прохладно – от +6 до +12 градусов.

В Киеве будет ветрено, и дождливо. Днем – +15…+17 градусов тепла, а ночью – +9…+11 градусов.

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