Путин сорвался во время совещания и нервно швырнул ручку на стол: ситуация в РФ катастрофическая (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин во время очередного видео совещания вышел из себя и швырнул ручку на стол. Видео инцидента было опубликовано российскими СМИ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Путин.
Путин на совещании в прямом эфире сорвался и швырнул ручку на стол. Фото: interfax.ru.

Это, на первый взгляд незначительный инцидент, произошел во время обсуждения вопроса о пожарах и паводках на территории Российской Федерации. Однако состояние, в котором пребывал президент России не осталось незамеченным. Путин явно нервничал, и было из-за чего.

В России накопилось множество проблем: страшная ситуация с эпидемией коронавируса, катастрофическое падение цен на нефть, резкий спад в экономике страны, а тут еще пожары и паводки.

В такой ситуации трудно не сорваться и не выйти из себя. Глава Кремля запутался и не знает, как найти выход из тупиковой ситуации.

Это уже не первый случай, ранее Путин уже срывался на совещании и стучал кулаками по столу в прямом эфире.

На видео заметна нервозность Путина.

Ранее сообщалось о том, что Путин шокировал россиян новым заявлением.


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