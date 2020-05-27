Путин сорвался во время совещания и нервно швырнул ручку на стол: ситуация в РФ катастрофическая (Видео)
Президент России Владимир Путин во время очередного видео совещания вышел из себя и швырнул ручку на стол. Видео инцидента было опубликовано российскими СМИ.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
Это, на первый взгляд незначительный инцидент, произошел во время обсуждения вопроса о пожарах и паводках на территории Российской Федерации. Однако состояние, в котором пребывал президент России не осталось незамеченным. Путин явно нервничал, и было из-за чего.
В России накопилось множество проблем: страшная ситуация с эпидемией коронавируса, катастрофическое падение цен на нефть, резкий спад в экономике страны, а тут еще пожары и паводки.
В такой ситуации трудно не сорваться и не выйти из себя. Глава Кремля запутался и не знает, как найти выход из тупиковой ситуации.
Это уже не первый случай, ранее Путин уже срывался на совещании и стучал кулаками по столу в прямом эфире.
На видео заметна нервозность Путина.
Ранее сообщалось о том, что Путин шокировал россиян новым заявлением.