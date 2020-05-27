С 1 июня купить билеты на поезд можно будет за 90 дней до даты отправки

Такой информацией поделился министр инфраструктуры Владислав Крыклий. Министр подчеркнул, что ранее купить билет можно было за 45-60 дней до дат поездки.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Владислава Крыклия.

Министр сообщил, что в Украине приступили к возобновлению железнодорожного сообщения и с 27 мая можно приобрести билеты на 14 поездов.

Крыклий добавил, что о том, какие рейсы и в каких областях могут возобновить решают региональные комиссии ТЭС и НС:

«Помимо этого, наше министерство инициировало нововведение: с 1 июня можно будет приобрести железнодорожный билет за 90 дней до дат отправки. Ранее была возможность купить билет за 45-60 дней до дня отправки».

Как отметил чиновник, таким образом «УЗ» сможет оперативно реагировать на то, какие направления более популярны и назначать дополнительные поезда на такие направления.

Напомним, ранее мы писали, что с 27 мая «УЗ» возобновила работу железнодорожных касс на вокзалах.