Украинцы могут выезжать за границу на личном авто — Максим Степанов

Глава украинского Минздрава Максим Степанов, во время брифинга сообщил, что люди с личным автомобильным транспортом могут без проблем пересекать украинскую границу.

Об этом пишет «НБН«.

«Если у вас есть желание посетить страны Европейского союза или поехать в Беларусь — пожалуйста, вы можете это сделать. Но лишь на собственном транспорте. В этом вопросе никаких ограничений нет».

Что касается иных способов попасть за границу, в частности, авиасообщение, то оно возобновится не ранее 15 июня, уточнил министр:

«Согласно нашему плану по выходу из карантина, авиасообщение будет действовать с 15 июня. Но я напомню, что все, кто будет въезжать в Украину из-за границы, должны будут установить приложение «Действуй дома» и отправиться на 14-дневную самоизоляцию».

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны.