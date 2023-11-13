В интервью изданию «РБК-Украина» Кузин, отвечая на вопрос о возможном объявлении эпидемии в стране, объяснил, что такое решение власти будут принимать, отталкиваясь от количества пострадавших, информирует «НБН».

По словам главного санитарного врача Украины, со вспышкой гепатита А в Виннице была объявлена чрезвычайная ситуация локального уровня. Однако, когда количество зараженных превысило сотню, ЧС был присвоен статус областного уровня. Замминистра подчеркнул, что, несмотря на это, сейчас речь об эпидемии не идет.

Случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы и в других регионах, что представитель Минздрава связывает с сезонностью, так как количество зараженных этим вирусом ежегодно в осенне-зимний период растет.

Чтобы объявить эпидемию гепатита А в Украине, как объяснил Кузин, случаи заражения должны быть связаны между собой и должны произойти почти одновременно.

Например, на Ивано-Франковщине в одной семье зафиксировано это заболевание, которые не связано с вспышкой в Виннице, поскольку люди нарушали правила бытовой гигиены.

Ранее Кузин перечислил симптомы заболевания гепатитом А.