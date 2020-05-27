В САП заявляют, что генпрокурор не имеет права давать им указания

Открытое письмо

26.05.2020 23:34

Укринформ

Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении выполнения их полномочий.

Об этом говорится в открытом письме прокуроров САП, опубликованном в ответ на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой об их бездействии.

"Генпрокурор, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Поэтому не понятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных процессах, которые расследуются НАБУ, и какие именно нормы закона позволяют давать оценку таким производством", — говорится в письме.

Прокуроры САП категорически не согласны с утверждением генпрокурора об их бездеятельности, отсутствие результатов работы и нарушении разумных сроков в уголовных процессах.

В ведомстве заметили, что уголовные производства, в которых, как указала Венедиктова было сообщено о подозрении 2-4 года назад, а следствие не завершено, "достались им в наследство от дореформенной Генпрокуратуры". Поэтому, по мнению САП, следует спросить у прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд.

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В САП утверждают, что невозможно за полгода "расставить все точки над "і" в уголовных процессах, которые находились в других органах досудебного расследования в течение пяти и более лет".

В открытом письме также опровергаются заявления генпрокурора относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

В то же время прокуроры САП попросили генпрокурора посодействовать им в выполнении обязанности внесения в ЕРДР сведений о совершении народным депутатом уголовного правонарушения, нанесшего государству многомиллионный ущерб. В прокуратуре указывают, что соответствующие материалы направили еще три месяца назад. Также в САП просят создать международную следственную группу по расследованию фактов незаконного перемещения через государственную границу контрафактных табачных изделий и их последующей реализации на территории стран ЕС, в чем якобы ранее было отказано, несмотря на ходатайство представителей Румынии и Италии через Евроюст и НАБУ.

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Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о бездействии Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

Она проинформировала, что в ряде актуальных и резонансных производств, в которых высоким должностным лицам сообщено о подозрении несколько лет назад, следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены.

По материалам: ukrinform.ru