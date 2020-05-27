ВАКС направил в квалификационною комиссию восемь обращений о поведении адвокатов — Танасевич
ВАКС направил в квалификационною комиссию восемь обращений о поведении адвокатов — Танасевич
27.05.2020 17:36
Укринформ
В течение девяти месяцев работы Высший антикоррупционный суд направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры восемь жалоб на ненадлежащее поведение адвокатов.
Об этом сообщила в интервью Укринформу председатель суда Елена Танасевич.
"За почти девять месяцев работы ВАКС в более чем 7600 судебных заседаниях действительно имели место восемь случаев обращения в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с постановлениями о ненадлежащем поведении адвокатов", — отметила она.
По словам Танасевич, в результате ни один адвокат к дисциплинарной ответственности не привлечен.
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Вместе с тем она подчеркнула, что большинство адвокатов, осуществляющих защиту обвиняемых в Высшем антикоррупционном суде, являются высококвалифицированными.
Как сообщалось, в ВАКС слушаются 174 дела в отношении должностных лиц, подследственных НАБУ. В большинстве из этих производств суд находится на стадии исследования доказательств, которая предшествует судебным дебатам.
По материалам: ukrinform.ru