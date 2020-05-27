ВАКС направил в квалификационною комиссию восемь обращений о поведении адвокатов — Танасевич

27.05.2020 17:36

Укринформ

В течение девяти месяцев работы Высший антикоррупционный суд направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры восемь жалоб на ненадлежащее поведение адвокатов.

Об этом сообщила в интервью Укринформу председатель суда Елена Танасевич.

"За почти девять месяцев работы ВАКС в более чем 7600 судебных заседаниях действительно имели место восемь случаев обращения в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с постановлениями о ненадлежащем поведении адвокатов", — отметила она.

По словам Танасевич, в результате ни один адвокат к дисциплинарной ответственности не привлечен.

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Вместе с тем она подчеркнула, что большинство адвокатов, осуществляющих защиту обвиняемых в Высшем антикоррупционном суде, являются высококвалифицированными.

Как сообщалось, в ВАКС слушаются 174 дела в отношении должностных лиц, подследственных НАБУ. В большинстве из этих производств суд находится на стадии исследования доказательств, которая предшествует судебным дебатам.

По материалам: ukrinform.ru