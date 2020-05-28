Что означает загадочное слово «Абракадабра»: ответ дали ученые

«Абракадабра» — это магическое слово часто можно услышать от фокусников и магов, да и простые люди часто его применяют, если не могут разобрать чей-то почерк не понимают какой-то прочитанный текст.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Откуда же взялось это загадочное слово, и каково его истинное значение? Ученые пришли к выводу, что оно имеет корни из древнейших глубин истории. Впервые слово «Абракадабра» было упомянуто еще во 2-м веке нашей эры в медицинском пособии императорского врача.

Оно служило как бы заклинанием от различных недугов, в том числе и от сенной лихорадки. Слово писали столбиком на доске одно под другим, каждый раз убирая по одной букве следующим образом:

АБРАКАДАБРА

АБРАКАДАБР

АБРАКАДАБ

АБРАКАД

АБРАКА

АБРАК

АБРА

АБР

АБ

А

В итоге получался магический треугольник. Доктор обещал, что это слово, написанное таким способом, сведет на нет влияние злого духа на больного

Откуда взялось само слово «Абракадабра» достоверно не известно, но существует множество разных версий. Здесь выделены основные из них.

Существует мнение, что на древнем арамейском языке «абракадабра» означает выражение – «что сказано, то и сделано».

Некоторые считают, что это составляющая из двух кельтских слов «абра» – бог и «кад» – святой.

У древних египтян словом «абракадабра» якобы обозначали знак Зодиака Телец или бога Абраксаса, который у них считался главой небес.

Также это слово очень схоже с еврейской фразой, которая в переводе звучит как: «мечи свои молнии даже в смерть» или с заклинанием халдеев – «исчезни, как слово».

Ранее сообщалось о том, что стали известны три самые агрессивные знаки Зодиака.