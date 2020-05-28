Попытка подкупа главы ФГИУ: суд утвердил соглашение с обвиняемым

28.05.2020 19:58

Укринформ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим адвокатом, которого обвиняли во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

На него также возложили дополнительные обязанности: уведомлять уполномоченный орган пробации об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и не выезжать из Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Рассмотрев предоставленные сторонами материалы и заслушав участников уголовного судопроизводства, суд пришел к выводу, что заключенное сторонами соглашение о признании виновности не противоречит требованиям УК Украины и УПК Украины.

Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступления обвиняемым; совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Напомним, по версии стороны обвинения, в 2019 году обвиняемый в сговоре с еще двумя лицами (материалы по ним выделены в отдельное производство), умышленно высказал предложение предоставить председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерную выгоду в размере 5 000 000 долларов США с целью установления контроля над хозяйственной деятельностью АО «ОПЗ» и обеспечения заключения между АО «ОПЗ» в обход процедуры отбора, с заранее определенными предприятиями, договоров переработки давальческого сырья и назначения подконтрольного им председателя правления АО «ОПЗ».

Обвиняемый обязался сотрудничать с прокурором в раскрытии инкриминируемых ему и его сообщникам преступлений путем предоставления в ходе судебного разбирательства правдивых обличительных показаний.

По материалам: ukrinform.ru