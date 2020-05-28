Проведение выставки картин семьи Порошенко не планировалось – музей Гончара

28.05.2020 12:50

Укринформ

Экспозиция произведений художников XIX-XX веков из частной коллекции семьи Порошенко не была предварительно запланирована в Музее Ивана Гончара, но была размещена по просьбе пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщили в комментарии Укринформу в пресс-службе музея.

«Выставка семьи Порошенко не была предварительно запланирована. Но по просьбе Петра Порошенко, представить его частную коллекцию произведений художников XIX-XX веков, которые были им собраны с целью возвращения в Украину предметов изобразительного искусства национальных и мировых художников, музей имел возможность предоставить один зал для проведения выставки в течение одного месяца», — говорится в сообщении.

Как отмечается, выставка будет открыта для посетителей с 10 до 25 июня. Она — бесплатная для всех.

«Вход на выставку — свободный, с учетом ограничений, установленных в рамках мер, связанных с борьбой с коронавирусной болезнью COVID-19», — уточнили музейщики.

А также добавили, что музей имеет очень широкую аудиторию, заинтересованную прежде всего в культурном наследии нашего государства. Поэтому скандальные ситуации не должны быть катализатором заинтересованности общества в непосредственной деятельности музея.

Также в пресс-службе напомнили, что Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» с 2018 года готовится к полной реконструкции. Все экспозиционные залы закрыты после затопления 13 февраля 2018 года, действует только один концертно-выставочный зал.

«По предварительному плану, в 2020 году должна была начаться реконструкция музея. Все события, в том числе ежегодные проекты, на этот год были отменены. Вопрос с утверждением проекта реконструкции и выделением средств на ремонт по причине карантинных мер были вновь отсрочены. В связи с очередным переносом сроков ремонта мы имеем возможность еще несколько месяцев принимать посетителей», — пояснили в Музее Ивана Гончара.

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Как сообщалось, 26 мая утром в НЦНК «Музей Ивана Гончара» пятый президент Украины Петр Порошенко презентовал журналистам выставку картин из семейной коллекции.

В то же время Порошенко вызвали на 11.00 в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно обстоятельств по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, а именно сокрытия от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Впоследствии в музей прибыли представители ГБР. Силовики выломали двери и ворвались в помещение. Как заявлял директор музея Петр Гончар, сотрудники правоохранительных органов не показывали никаких документов и разрешений на обыск.

Уходя из музея, представители ГБР изъяли представленные на выставке оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, совершенные с личного счета Порошенко после уплаты всех налогов государству.

Вечером 26 мая ГБР заявило, что их сотрудники приехали в Музей Гончара вручить повестку Петру Порошенко и провести следственные действия.

По материалам: ukrinform.ru