«Укрзалізниця» начала продажу билетов на ещё 12 поездов дальнего сообщения: список

Уже с 1 июня украинцы снова смогут пользоваться железнодорожным транспортом. Правда, не все поезда начнут курсировать сразу. Сперва в УЗ сообщили о возобновлении 14 маршрутов, а позже к ним добавили ещё 12.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу «УЗ«.

Так, уже с 1 июня украинцы смогут воспользоваться поездами таких направлений как:

No 37/38 Киев-Запорожье (каждый день)

Киев-Запорожье (каждый день) No 738/737 Киев-Запорожье (каждый день, из Киева с 1 июня, с Запорожья со 2 июня)

Киев-Запорожье (каждый день, из Киева с 1 июня, с Запорожья со 2 июня) No 116/115 Киев-Бердянск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Бердянска со 2 июня по парных числах)

Киев-Бердянск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Бердянска со 2 июня по парных числах) No 136/135 Киев-Покровск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Покровска со 2 июня по парных числах)

Киев-Покровск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Покровска со 2 июня по парных числах) No 76/75 Киев-Кривой Рог (каждый день, из Кривого Рога с 1 июня, с Киева со 2 июня)

Киев-Кривой Рог (каждый день, из Кривого Рога с 1 июня, с Киева со 2 июня) No 102/101 Киев-Херсон (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Херсона с 3 июня по непарных числах)

Киев-Херсон (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Херсона с 3 июня по непарных числах) No 766/765 Киев-Херсон (каждый день)

Киев-Херсон (каждый день) No 12/11 Киев- Новоалексеевка (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Новоалексеевки с 3 июня по непарных числах)

Киев- Новоалексеевка (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Новоалексеевки с 3 июня по непарных числах) No 79/80 Днепр-Киев (через день, из Днепра со 2 июня по парных числах, из Киева с 3 июня по непарных числах)

Днепр-Киев (через день, из Днепра со 2 июня по парных числах, из Киева с 3 июня по непарных числах) No 779/778 Сумы-Киев/Винница (каждый день, из Сум и Киева с 1 июня, из Винницы с 6 июня, только по субботах и воскресениях)

Сумы-Киев/Винница (каждый день, из Сум и Киева с 1 июня, из Винницы с 6 июня, только по субботах и воскресениях) No 732/731 Киев-Запорожье (каждый день)

Киев-Запорожье (каждый день) No 734/733 Киев-Покровск (каждый день, из Киева с 1 июня, с Покровска со 2 июня)

Напомним, ранее мы писали, что УЗ возобновила продажу билетов на поезда.