«Укрзалізниця» начала продажу билетов на ещё 12 поездов дальнего сообщения: список

Общество
Христина Качоровська0
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Уже с 1 июня украинцы снова смогут пользоваться железнодорожным транспортом. Правда, не все поезда начнут курсировать сразу. Сперва в УЗ сообщили о возобновлении 14 маршрутов, а позже к ним добавили ещё 12.

Поезд
Поезд. Фото — wikipedia.org

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу «УЗ«.

Так, уже с 1 июня украинцы смогут воспользоваться поездами таких направлений как:

  • No 37/38  Киев-Запорожье (каждый день)
  • No 738/737  Киев-Запорожье (каждый день, из Киева с 1 июня, с Запорожья со 2 июня)
  • No 116/115  Киев-Бердянск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Бердянска со 2 июня по парных числах)
  • No 136/135  Киев-Покровск (через день, из Киева с 1 июня по непарных числах, из Покровска со 2 июня по парных числах)
  • No 76/75  Киев-Кривой Рог (каждый день, из Кривого Рога с 1 июня, с Киева со 2 июня)
  • No 102/101  Киев-Херсон (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Херсона с 3 июня по непарных числах)
  • No 766/765  Киев-Херсон (каждый день)
  • No 12/11  Киев- Новоалексеевка (через день, из Киева со 2 июня по парных числах, из Новоалексеевки с 3 июня по непарных числах)
  • No 79/80  Днепр-Киев (через день, из Днепра со 2 июня по парных числах, из Киева с 3 июня по непарных числах)
  • No 779/778  Сумы-Киев/Винница (каждый день, из Сум и Киева с 1 июня, из Винницы с 6 июня, только по субботах и воскресениях)
  • No 732/731  Киев-Запорожье (каждый день)
  • No 734/733  Киев-Покровск (каждый день, из Киева с 1 июня, с Покровска со 2 июня)

Напомним, ранее мы писали, что УЗ возобновила продажу билетов на поезда.


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