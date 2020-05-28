За задержку оборонного заказа суд взыскал с предприятия 1 миллион

28.05.2020 05:48

Укринформ

С предприятия — исполнителя государственного оборонного заказа, которое несвоевременно поставило товары военного назначения, взыскано 1 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

“По принципиальной позиции Офиса генерального прокурора 20 мая 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд взыскал в бюджет 1 млн грн штрафных санкций с исполнителя государственного оборонного заказа, который несвоевременно поставил товары военного назначения”, — говорится в сообщении.

Как установлено, в 2018 году Министерство обороны заключило с предприятием, уполномоченным на осуществление импорта товаров военного назначения, контракт на поставку для нужд Вооруженных сил приборов ночного видения. Оборонное ведомство перечислило из бюджета более 70 млн грн. При этом предприятие поставило продукцию с просрочкой более 2 месяцев.

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Поскольку оборонное ведомство не применило к нарушителю никаких хозяйственных санкций, прокуратура предъявила иск в суд, отмечают в ОГП.

По материалам: ukrinform.ru