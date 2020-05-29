Боевики возобновляют свои позиции на участке разведения войск возле Петровского — ОБСЕ

Важное Общество
Христина Качоровська0

Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк сообщил, что Россия и далее срывает договоренности, подписанные на Нормандском саммите, в вопросе безопасности на Донбассе.

Боевики ОРДЛО
Боевики ОРДО. Фото — slovoidilo.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Как отметил Цимблюк, в СММ ОБСЕ зафиксировали, как представители непризнанных республик Донбасса проводили земельные и строительные работы на участке разведения войск возле Петровского.

«Россия продолжает игнорировать режим тишины. Каждый день на Донбассе боевики совершают обстрелы, хотя это запрещено Нормандским саммитом.

Более, вместо того, чтобы проводить новые разведения сил и средств, пророссийские террористы начинают возвращаться на те участки, где уже совершили разведение. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала земельные и строительные работы на позициях, которые занимали боевики в Петровском».

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 7 раз нарушили режим тишины.


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