Террорист «народной республики» Олег Танк не стал скрывать своего возмущения относительно дерзких обстрелов Донецка оккупантами. Захватчики РФ в открытую обстреливают город, что замечают боевики «ДНР», информирует «НБН».

В своем Telegram-канале Танк опубликовал кадры обстрелов и последствия ударов в Донецке. По мнению боевика, происходящее носит российский характер, о чем хорошо осведомлен Пушилин.

Террорист заявил, что второй день оккупанты обстреливают город, вместо того, чтобы наносить удары по позициям украинских защитников. Танк не сомневается, что главарь ОРДО таким образом хочет заставить жителей «ДНР» идти на войну.

Боевик заявил, что ставленника Кремля, который «завонялся в кабинете», пора менять. Он не сомневается, что на место «главы республики» найдется кто-то «умнее».

Недоволен ударами по Донецку еще один террорист ОРДЛО Анатолий Дремов. По его мнению, в обстрелах виновны «власти ДНР». Он отметил, что на войне все средства хороши, но всему есть предел.

Дремов, обращаясь к Пушилину, призвал перестать бомбить самих себя. Боевик Telegram-канале опубликовал послание к жителям «республики», заявив, что «руководство» во главе с Пушилиным отдают приказы наносить по ОРДО удары из минометов и артиллерии. Он сообщил, что происходящее не укладывается в его голове и те, кто выполняет преступные приказы «властей», должны отказаться открывать огонь.

Поступают обращения к Пушилину и с фронта. «Мобилизованные» из «ДНР» требуют от ставленника Кремля забрать их с передовой. Оккупанты жалуются, что из бросили в самые горячие точки незаконно и без подготовки.