Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики ОРДЛО 7 раз нарушили режим тишины

Пророссийские террористы продолжают вести активные боевые действия и каждый день обстреливают позиции украинских военных.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно утренним сводкам от штаба ООС, в течение вчерашнего дня, 28 мая, оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В стрельбе противник использовал запрещенное «минском» оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие.

Обстрелы оккупанты вели неподалеку Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Крымского (три раза), Богдановки.

К счастью, обошлось без потерь со стороны ВСУ.

В штабе подчеркивают, что на каждый обстрел врага им приходилось открывать ответный огонь: в результате, был убит один оккупант и ещё 4 — ранены. Помимо этого, украинским военным удалось уничтожить вражеский миномет.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 27 мая.