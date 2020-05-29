"Дарница" приостановила производство гидроксихлорохина для лечения COVID-19

28.05.2020 17:15

Укринформ

Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ученые Дарницы внимательно следят за авторитетными медицинскими исследованиями и принимают во внимание мировое научное мнение, поскольку безопасность пациентов и научная целесообразность является безусловным приоритетом для компании. Поэтому компания приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости "Дарница" готова к выпуску этого препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

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Как сообщалось, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытание этих препаратов.

По данным Worldometer, по состоянию на середину дня 28 мая в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5813300, из них 357 896 летальных, выздоровели 2515006 человек.

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В Украине лабораторно подтверждены 22 382 случая COVID-19. За сутки — 477 новых случаев. Всего в Украине выздоровели 8439 человек, 669 летальных случаев.

Фото: darnitsa.ua

По материалам: ukrinform.ru