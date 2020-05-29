«Дарница» приостановила производство гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Дарница" приостановила производство гидроксихлорохина для лечения COVID-19
28.05.2020 17:15
Укринформ
Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Ученые Дарницы внимательно следят за авторитетными медицинскими исследованиями и принимают во внимание мировое научное мнение, поскольку безопасность пациентов и научная целесообразность является безусловным приоритетом для компании. Поэтому компания приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае необходимости "Дарница" готова к выпуску этого препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.
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Как сообщалось, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытание этих препаратов.
По данным Worldometer, по состоянию на середину дня 28 мая в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5813300, из них 357 896 летальных, выздоровели 2515006 человек.
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В Украине лабораторно подтверждены 22 382 случая COVID-19. За сутки — 477 новых случаев. Всего в Украине выздоровели 8439 человек, 669 летальных случаев.
Фото: darnitsa.ua
По материалам: ukrinform.ru