Двух сотрудников спецслужб РФ подозревают в подстрекательстве украинцев к госизмене

29.05.2020 19:53

Укринформ

Двое граждан Российской Федерации — офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба ВС РФ и сотрудник ФСБ РФ подозреваются в подстрекательстве граждан Украины к совершению государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на основании собранных доказательств двум гражданам Российской Федерации — офицеру 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба ВС РФ и сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в подстрекательстве граждан Украины к совершению государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники спецслужб РФ в 2016-2019 годах привлекли к конфиденциальному сотрудничеству двух граждан Украины с целью сбора сведений военного характера по Вооруженных Сил Украины для проведения деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

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Установленные факты вербовки граждан Украины сотрудниками спецслужб РФ свидетельствуют о продолжении ведения страной-агрессором подрывной деятельности против Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По материалам: ukrinform.ru