Коронавирус смертельно опасен для больных раком

Исследование

29.05.2020 14:50

Укринформ

У больных раком больше шансов умереть от COVID-19 в течение месяца, чем у пациентов без онкологических заболеваний.

Об этом свидетельствуют результаты сразу двух исследований, сообщает АР.

"У тех, кто заболел COVID-19, было гораздо больше шансов умереть в течение месяца, чем у заразившихся людей без рака", — говорится в сообщении.

В одном исследовании отмечается, что из 928 людей с COVID-19, которые больны раком или болели ранее, половина были госпитализированы, из них 13% умерли.

Второе исследование охватывало 800 пациентов с различными типами рака и COVID-19. Оно показало более высокий уровень смертности — 28%. Риск летального исхода в исследовании повышался с возрастом и другими проблемами со здоровьем пациентов, такими как высокое кровяное давление.

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Как отмечает издание, это самые крупные исследования с участием людей с обоими заболеваниями (раком и коронавирусом) в Соединенных Штатах, Великобритании, Испании и Канаде. Их результаты опубликованы 28 мая в журнале Lancet и будут обсуждаться в эти выходные на онлайн-конференции Американского общества клинической онкологии.

Исследования имеют большое значение: ежегодно в Соединенных Штатах диагностируется более 1,6 млн новых раковых заболеваний, в настоящее время на лечении находятся несколько миллионов американцев, всего около 20 миллионов людей выжили.

По материалам: ukrinform.ru