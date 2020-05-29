Минюст разрабатывает “Электронный архив БТИ” для создания единой базы данных

Общество
Таисия Слепцова0

Минюст разрабатывает “Электронный архив БТИ” для создания единой базы данных

Минюст разрабатывает “Электронный архив БТИ” для создания единой базы данных

29.05.2020 04:56

Укринформ

Министерство юстиции Украины разрабатывает проект "Электронный архив БТИ" ("Электронный архив Бюро технической инвентаризации — ред.), который предусматривает создание единой базы данных, где будет размещена вся информация об имущественных правах в электронном виде

Как информирует Министерство юстиции Украины в Facebook, он также будет содержать сканкопии документов, на основании которых осуществлялась регистрация прав собственности до 2013 года.

"Сейчас Министерство юстиции разрабатывает проект Электронный архив БТИ и ведет переговоры с громадами и местными властями для его создания", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект предусматривает создание единой базы данных, в которой будет размещена вся информация об имущественных правах в электронном виде с обязательным приложением сканкопий документов, на основании которых осуществлялась регистрация прав собственности до 2013 года.

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В Минюсте утверждают, что реализация этого концепта будет способствовать обеспечению эффективной защиты граждан и бизнес-сообщества от мошеннических действий и подделки документов; внесению полных данных об объектах недвижимости, расположенных на территории Украины; прозрачности действий с объектами недвижимого имущества; уменьшению денежных и временных затрат для граждан и открытости и доступности информации об актуальных правах лиц на объекты недвижимого имущества для государственных регистраторов и нотариусов.

В ведомстве подчеркивают, что оцифровка 100% сведений о зарегистрированном недвижимом имуществе — залог эффективной защиты граждан и бизнеса от мошеннических действий.

По материалам: ukrinform.ru


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