Минюст разрабатывает “Электронный архив БТИ” для создания единой базы данных

29.05.2020 04:56

Укринформ

Министерство юстиции Украины разрабатывает проект "Электронный архив БТИ" ("Электронный архив Бюро технической инвентаризации — ред.), который предусматривает создание единой базы данных, где будет размещена вся информация об имущественных правах в электронном виде

Как информирует Министерство юстиции Украины в Facebook, он также будет содержать сканкопии документов, на основании которых осуществлялась регистрация прав собственности до 2013 года.

"Сейчас Министерство юстиции разрабатывает проект Электронный архив БТИ и ведет переговоры с громадами и местными властями для его создания", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект предусматривает создание единой базы данных, в которой будет размещена вся информация об имущественных правах в электронном виде с обязательным приложением сканкопий документов, на основании которых осуществлялась регистрация прав собственности до 2013 года.

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В Минюсте утверждают, что реализация этого концепта будет способствовать обеспечению эффективной защиты граждан и бизнес-сообщества от мошеннических действий и подделки документов; внесению полных данных об объектах недвижимости, расположенных на территории Украины; прозрачности действий с объектами недвижимого имущества; уменьшению денежных и временных затрат для граждан и открытости и доступности информации об актуальных правах лиц на объекты недвижимого имущества для государственных регистраторов и нотариусов.

В ведомстве подчеркивают, что оцифровка 100% сведений о зарегистрированном недвижимом имуществе — залог эффективной защиты граждан и бизнеса от мошеннических действий.

По материалам: ukrinform.ru