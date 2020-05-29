Минздрав утвердил правила работы бассейнов и спортзалов на карантине

29.05.2020 15:44

Укринформ

Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.

Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача, которое вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Поэтому постановлением предусматривается проведение температурного скрининга всем работникам и посетителям; допуск в помещение из расчета не более одного человека на 10 кв. м Отмечается, что проведение групповых занятий проводится исключительно по предварительной записи.

Также постановлением предусматривается, что в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более 4 человек, на 25 м не более 2 человек. Функционирование бассейнов разрешено для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше.

Отмечается, что на входе в помещения и по залу должны устанавливаться антисептики.

Как сообщалось, открытие спортзалов и бассейнов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, возможно с 1 июня.

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Как сообщал Укринформ, на заседании 20 мая Кабмин принял решение ввести адаптивный карантин до 22 июня.

В частности, предусмотрено ослабление или прекращение противоэпидемических мероприятий на территории регионов на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Решение принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков: инцидентность должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна быть меньше 50%; среднее количество ПЦР-тестов должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

По состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 811 случаев COVID-19. За сутки — 429 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru