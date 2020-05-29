Под Кабмином митингуют представители тергромад
Под Кабмином митингуют представители тергромад
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29.05.2020 11:59
Укринформ
На митинг возле Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве собрались представители Ассоциации объединенных территориальных громад.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Всего акция собрала около сотни человек. Митингующие держат в руках флаги Ассоциации и плакаты с названиями своих ОТГ.
Митинг против уничтожения ОТГ под Кабмином / Фото: Евгений Котенко. Укринформ
По материалам: ukrinform.ru
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