Под Кабмином митингуют представители тергромад

Общество
Таисия Слепцова0
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Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Фото

29.05.2020 11:59

Укринформ

На митинг возле Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве собрались представители Ассоциации объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Всего акция собрала около сотни человек. Митингующие держат в руках флаги Ассоциации и плакаты с названиями своих ОТГ.

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Митинг против уничтожения ОТГ под Кабмином / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

Под Кабмином митингуют представители тергромад

По материалам: ukrinform.ru


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