Под Кабмином митингуют представители тергромад

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29.05.2020 11:59

Укринформ

На митинг возле Кабинета министров Украины на улице Грушевского в Киеве собрались представители Ассоциации объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Всего акция собрала около сотни человек. Митингующие держат в руках флаги Ассоциации и плакаты с названиями своих ОТГ.

Митинг против уничтожения ОТГ под Кабмином / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru