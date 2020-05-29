Суд отложил рассмотрение изменения меры пресечения Кузьменко до 4 июня

29.05.2020 17:19

Укринформ

Печерский районный суд перенес заседание по изменению меры пресечения подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко на 4 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил ее защитник Тарас Безпалый.

«Заседание у нас вновь не состоялось в связи с уже третьей неявкой прокурора. Перенесено на 4 июня, но фактически мы просили пересмотреть решение, которое действует до завтра. Соответственно, решение завтра утрачивает силу, и нам нечего пересматривать», — сказал защитник.

Отвечая на вопрос, Безпалый отметил, что смысла в заседании, которое будет 4 июня, «уже нет, потому что завтра решение утрачивает силу и все, больше нам некуда двигаться дальше».

Как сообщалось, 22 мая Печерский суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемого Юлии Кузьменко из-за неявки прокурора.

27 мая суд перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Кузьменко на 29 мая из-за неявки прокурора.

О задержании и сообщении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень.

Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога за Дугарь.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru