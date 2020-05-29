Возвращение подземки, ГБР в музее и маки в объятиях ковыля

Фото недели

29.05.2020 17:48

Укринформ

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Евгений Котенко

В украинских городах, в частности и в столице, продолжается второй этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. С 23 мая здесь возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.



Фото: Владимир Тарасов

На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. Пассажиров пытаются перевозить с соблюдением санитарных норм.



Фото: Юлия Овсянникова

А уже 25 мая произошло долгожданное возобновление работы метро.



Фото: Юлия Овсянникова

Но в столице пассажирского ажиотажа не случилось. Подземка была полупустой, словно это утро выходного дня, а не час пик понедельника. В первый день работы метрополитеном воспользовались лишь 310 тысяч человек. До пандемии этот показатель был на уровне более 1,5 млн человек в сутки.



Фото: Евгений Котенко

В метро пассажиров встретили наклейки и плакаты с призывами соблюдать безопасную дистанцию ​​и надевать защитные маски и перчатки.



Фото: Геннадий Минченко

Однако, если сначала людей было немного, то каждый день их количество, по словам городских властей, в среднем возростало на 100 тысяч.



Фото: Геннадий Минченко

Впрочем, с возвращением столичной подземки на дороги спасение не пришло — там, несмотря на надежды на облегчение, все же продолжают образовываться большие пробки.



Фото: Евгений Котенко

В поддержку киевлян, которые начали на этой неделе активно выходить из карантина, "сыграли" и музыканты оркестра возле входа на станцию ​​метро "Арсенальная". В масках и перчатках они расположились на расстоянии друг от друга — все в соответствие с санитарно-противоэпидемическими нормаи. Правда, пришлось "играть" в зачехленным инструментах из-за дождя, который сейчас — частый гость в Украине. Мелодии просто напевал главный дирижер оркестра Kyiv Classic Orchestra Герман Макаренко.



Фото: Николай Мякшиков

Еще одним шагом второго этапа ослабления карантинных мероприятий стало открытие в среду, 27 мая, билетных касс на железнодорожных вокзалах Украины.

Как сообщили в Укрзализныце, их сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами. А пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.



Фото: Юрий Рыльчук

Начали восстанавливаться и богослужения в церквях. На фото — верующие в храме Царя Христа отцов Ордена в Ивано-Франковске.



Фото: Алексей Ковалёв

А в Исламском культурном центре "Бисмилля" в Северодонецке Луганской области собрались на праздничную молитву по случаю Ураза-байрам.



Фото: Юлия Овсянникова

ГБР в музее: во вторник, 26 мая, представители Государственного бюро расследований пришли в Музей им. Ивана Гончара, чтобы, по их словам, вручить уведомление о вызове на допрос Петру Порошенко и провести следственные действия. Експрезидент Украины в этот день представил в учреждении выставку картин из своей частной коллекции. Вместо этого его ждали в ГБР на допросе в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу коллекции культурных ценностей из 43 картин всемирно известных художников.

По словам представителей музея, силовики выломали дверь. В то же время в бюро утверждают, что "администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий", поэтому было задействовано спецподразделение.



Фото: Геннадий Минченко

В понедельник, 25 мая под стенами Офиса Президента Украины состоялась массовая акция "Полгода за решеткой. Где справедливость, господин Президент?" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугар.

Как отметили организаторы акции с импровизированной сцены, Президент Украины Владимир Зеленский несет политическую ответственность за ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета после того, как принял участие в брифинге от МВД, посвященному объявлению подозрений фигурантам дела, в декабре 2019 года.

Кроме того, по мнению активистов, дело "тянут", а за решеткой сейчас находятся несправедливо заключенные люди.



Фото: Павел Багмут

В Украине 23 мая отметили День Героев — праздник, установленный в честь украинских воинов — борцов за свободу Украины, прежде всего, рыцарей Киевской Руси, козаков, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов армии УНР, УПА и деятелей ОУН. В Киеве в этот день Национальный музей Революции достоинства впервые провел акцию "Мальвы памяти", посвященную Героям Небесной сотни и воинам российско-украинской войны.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Посетительница аттракциона на территории парка культуры и отдыха в Харькове.



Фото: Елена Худякова

Операторы рядом со зданием Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудников которого начали проверять на коронавирус ИФА-тестами, в Киеве.



Фото: Геннадий Минченко

Пассажиры столичного метро в защитных масках и одноразовых перчатках.



Фото: Геннадий Минченко

Люди в защитных масках едут в маршрутке в Киеве.



Фото: Евгений Котенко

Пассажиры киевского метро в защитных масках.



Фото: Геннадий Минченко

Участница презентации запуска услуги, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, в Киеве.



Фото: Павел Багмут

Театральные маски: актеры во время репетиции спектакля "Украденное счастье" на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве.



Фото: Дмитрий Смольенко

Военные во время работ по возведению понтонной переправы возле разрушенного моста через реку Чертомлык на Днепропетровщине.



Фото: Юрий Рыльчук

Манекены на вещевом рынке, который возобновил свою работу в Киеве.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Детские носки сушатся на территории модульного городка для временного пребывания переселенцев из Донецкой и Луганской областей в Харькове.



Фото: Николай Мякшиков

Фонтан "Муза" возле Днепропетровского академического театра оперы и балета в Днипре.



Фото: Дмитрий Смольенко

Пеликан в зоопарке Бердянска на Запорожье.



Фото: Дмитрий Смольенко

Маки цветут в объятиях ковыля на балке Партизанской на ​​Запорожье.



Фото: Дмитрий Смольенко

Белый тигренок во время прививки в зоопарке Бердянска.



Фото: Владимир Тарасов

Птичьи танцы: чайки и утка на берегу Киевского водохранилища.



Фото: Юрий Рыльчук

Голубь рядом с кормушкой для птиц в форме бара в сквере Адама Мицкевича в Ивано-Франковске.



Фото: Олег Снитовский

Цветок пиона в Теребовле на Тернопольщине.



Фото: Дмитрий Смольенко

Ветрогенераторы вблизи Бердянской косы в Запорожской области.



Фото: Дмитрий Смольенко

Пара на причале во время заката солнца на Бердянской косе в Запорожской области.

По материалам: ukrinform.ru