Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

29.05.2020 00:11

Укринформ

С 29 мая возобновляют работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

"С 0:00 29 мая 2020 года возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом Министров Украины в Распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

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Также Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, "поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ".

По материалам: ukrinform.ru