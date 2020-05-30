Институт нацпамяти наработал дорожную карту для исторического диалога с Польшей — Дробович

29.05.2020 21:04

Укринформ

Украинский институт национальной памяти готов к сотрудничеству с польским институтом для решения спорных исторических вопросов и примирения.

Об этом заявил председатель УИНП Антон Дробович во время онлайн-дискуссии «Как историческое прошлое становится идеологическим настоящим?», сообщает корреспондент Укринформа.

«У нас есть концепция, она достаточно проста. Мы даже имеем конкретное пакетное предложение, дорожную карту, как развернуть сотрудничество. Она имеет два блока, один блок — это наши общие украинско-польские дела, сложные и требующие качественного диалога. Это касается как вопросов взаимопонимания между обществами, так и совершенно конкретных могил, памятников, монументов и так далее. И второй блок — это противостояние и сопротивление агрессивным вмешательствам в нашу историческую память, фактически это о внешней резистентности », — сказал Дробович.

При этом он добавил, что для широкомасштабного внедрения программы в действие нужны определенные шаги навстречу, поскольку «не во всех вопросах сейчас у нас есть доверие, в том числе институциональное».

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Также Дробович сообщил, что эти вопросы обсуждались с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

«Мы встречались, обсуждали эти направления. Мы показали, какие шаги уже сделала Украина, в том числе Президент Зеленский, Министерство иностранных дел. И мы попросили о встречных шагах, которые для нас стали бы сигналами. Мы получили обещание, что эти шаги или будут выполнены в ближайшее время, или по крайней мере мы увидим позитивные сигналы. Как только это будет выполнено, мы готовы запускать на полную проекты сотрудничества и, собственно, эту концепцию », — отметил председатель УИНП, уточнив, что ожидаемые шаги «очень конкретные и очень простые, которые можно решить даже на уровне отдельных граждан».

«Но мы видим, что это вызывает сложности с польской стороны. Это немного тормозит диалог », — отметил он.

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Дробович также утверждает, что по выполнению своих обязательств «Украина имеет более положительное сальдо».

«Мы готовы вести переговоры, но исключительно на основе паритета. Мы не можем себе позволить вести переговоры в условиях, когда кто-то из нас будет на позиции силы », — резюмировал он.

По материалам: ukrinform.ru