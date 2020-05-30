По младенцев, рожденных от суррогатных матерей, приехали родители из Аргентины

30.05.2020 19:08

Укринформ

Сегодня ночью в закрытом на карантин аэропорту «Борисполь» приземлился чартерный рейс , которым из Аргентины прибыли 11 супружеских пар за рожденными им от суррогатных матерей-украинок младенцами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прибывших встречала лично посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. Перед этим МИД Украины дал разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые из-за закрытия границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей", — говорится в сообщении.

Все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Потом – оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к правоохранительным органам с требованием немедленного реагирования на ситуацию.

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Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под “отель для детей”, и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухоженные. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГТС был разработан действенный механизм решения этой проблемы передачи малышей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения во время суррогатного материнства.

Министерство социальной политики отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru