По младенцев, рожденных от суррогатных матерей, приехали родители из Аргентины

Общество
Таисия Слепцова0

По младенцев, рожденных от суррогатных матерей, приехали родители из Аргентины

По младенцев, рожденных от суррогатных матерей, приехали родители из Аргентины

30.05.2020 19:08

Укринформ

Сегодня ночью в закрытом на карантин аэропорту «Борисполь» приземлился чартерный рейс , которым из Аргентины прибыли 11 супружеских пар за рожденными им от суррогатных матерей-украинок младенцами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прибывших встречала лично посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. Перед этим МИД Украины дал разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые из-за закрытия границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей", — говорится в сообщении.

Все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Потом – оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к правоохранительным органам с требованием немедленного реагирования на ситуацию.

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Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под “отель для детей”, и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухоженные. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГТС был разработан действенный механизм решения этой проблемы передачи малышей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения во время суррогатного материнства.

Министерство социальной политики отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru


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