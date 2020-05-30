Темой исторической памяти искусственно замещают экономические и политические провалы – историк

30.05.2020 06:13

Укринформ

Как в Украине, так и в России, хотя там несравненно в большей степени, темой исторической памяти часто искусственно замещают экономические и политические провалы.

Такое мнение высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак во время онлайн-дискуссии «Как историческое прошлое становится идеологическим настоящим?», сообщает корреспондент Укринформа.

"Эффект последних 15-20 лет в том, что мы отравленны исторической памятью. Раньше этого не было. У нас история подменяется исторической памятью. Чем дальше, тем больше. Я считаю ее определенной болезнью, вопрос только в мере отравления — это зубная боль или рак. Мой диагноз Украине, что это зубная боль. Это раздражает, это болит, но с этим жить можно. Что меня действительно пугает, так это Россия, где этот уровень — тяжелая, затяжная болезнь. Причем опасная не только для Украины, для самой России, но и для соседей", — отметил Грицак.

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Он считает, что одной из причин, почему историческая память так активно задействована, является то, что она вызывает эмоции и действует как наркотик.

«Включение российской исторической памяти — это компенсация за неудачи политических, экономических реформ. Это фиговый листок — чем хуже у них получается, тем больше у них исторической памяти. Мой тезис — историю можно преодолеть не с помощью переименований, не памятниками, хотя это тоже нужно. А история радикально меняется благодаря политическим и экономическим реформам. Условно говоря, для меня создание независимого суда в Украине является намного более важным для преодоления истории, чем переименования. А я повсюду вижу этот процесс у нас, потому что, где бы ни была новая неудача, мы все время втыкаем эту точку исторической памяти», — сказал историк.

По материалам: ukrinform.ru