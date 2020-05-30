В Киеве будут судить мошенника, обещавшего высокую должность за $50 тысяч

29.05.2020 19:03

Укринформ

Офис генпрокурора направил в суд дело против мужчины, который просил предоставить 50 тысяч долларов США за содействие в назначении на высокую должность.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Офисом генерального прокурора в Шевченковский райсуд г. Киев направлено обвинительное заключение в отношении гражданина по факту мошенничества в особо крупных размерах и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды лицам, занимающим особо ответственное положение (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст. 369 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин, преследуя цель личного обогащения и выдавая себя за влиятельное лицо, пообещал помочь другому гражданину в назначении на должность руководителя одного из научно-исследовательских институтов аграрного сектора.

За предоставление таких «услуг» фигурант потребовал от гражданина 28 тыс. грн и 50 тыс. долларов, якобы для передачи их как взятки высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение, а в действительности намеревался присвоить эти деньги.

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Также путем обмана и, злоупотребляя доверием, подозреваемый убедил руководителя, уполномоченного на такое назначение, в том, что работает внештатным советником первых лиц государства и с ним согласуются вопросы назначения ключевых должностных лиц, и после этого «указанный гражданин был назначен директором научно-исследовательского института».

При получении части взятки в сумме 50 тысяч долларов лицо задержали правоохранители.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление СБУ.

По материалам: ukrinform.ru