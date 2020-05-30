Убийство "Сармата": суд выпустил из-под стражи четверых фигурантов дела

30.05.2020 00:54

Укринформ

Бердянский горрайонный суд изменил меру пресечения для четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Их отпустили под домашний арест, сообщает Громадське.

Меру пресечения изменили Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Защита фигурантов просила им ночной домашний арест.

Адвокат жены "Сармата" Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов назвал такое решение суда "преждевременным".

"Мы и прокурор просили продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены — это скрывание, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными в данном деле лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания", — сказал адвокат.

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Защита обвиняемых утверждает, что подзащитный Михаил Сигида не признает своей вины и намерен это доказывать в суде. Убегать он не собирается.

Свою причастность к преступлению отрицают все семь подозреваемых, кроме Артема Матюшина — обвиняемого стрелка. Последний на прошлых заседаниях просил отпустить всех, кроме него.

В то же время суд продлил содержание под стражей другим фигурантам — Виктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергею Смирнову, Руслану Кузнецову, а Евгению Бродскому продлили ночной домашний арест.

Как сообщалось, Виталий Олешко был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друга.

Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина, руководителя строительной фирмы "НК "Промстрой" Николая Ломаку, 39-летнего Александра Обухова и Максима Володимиренкова.

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По версии правоохранителей, именно эти лица приехали в дом Сармата и застрелили его. Убийца зашел во двор отеля, принадлежавшего Олешко, и дважды выстрелил ему в спину. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте.

По материалам: ukrinform.ru