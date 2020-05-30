Укрпочта сделала доступной онлайн-подписку региональной периодики

30.05.2020 05:56

Укринформ

Отныне на сайте национального почтового оператора «Укрпочта» можно оформить подписку на любое региональное издание.

Об этом заявил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский, сообщили Укринформу в пресс службе компании.

"Осенью прошлого года мы открыли онлайн-подписку на более 2000 всеукраинских и зарубежных изданий. Но отныне на сайте национального почтового оператора за несколько минут можно выбрать и оплатить банковской карточкой подписку на любую местную периодику: районные газеты, журналы ваших городов и поселков и т.д.", — сказал Смелянский.

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Как отметили в "Укрпочте", на сайте оператора можно подписаться на более 1500 региональных изданий. Доставка местной периодики осуществляется в пределах территории распространения конкретного издания.

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года Укрпочта объявила подписку газет и журналов на второе полугодие 2020 года. В условиях карантина подписаться можно на печатные издания онлайн или через почтальона.

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Оформить подписку общегосударственной сферы распространения можно до 16 июня 2020 года, издания, включенные в «Каталог изданий зарубежных стран на II полугодие 2020 года», — до 4 июня 2020 года, местные издания — не позднее 26 июня 2020.

По материалам: ukrinform.ru