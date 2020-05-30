Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть поездов в западном направлении

30.05.2020 17:58

Укринформ

Пассажирские железнодорожные перевозки в западном регионе начинаются с 4 июня, продажа открыта на шесть поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Так, открыта продажа билетов на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным)

№7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)

№749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня)

№29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня)

№98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным)

№772/771 Хмельницкий — Киев (ежедневно, с 4 июня)

Как сообщал Укринформ, пассажирские перевозки по железной дороге на западе Украины будут возобновлены с 4 июня.

Читайте также: Укрзализныця открыла продажу билетов еще на три поезда

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. По 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

В соответствии с графиком возобновления работы транспорта в Украине, опубликованного министром инфраструктуры, с 1 июня будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.

По материалам: ukrinform.ru